СМИ: Минфин США выделит $3,5 млрд для стабилизации экономики Афганистана

14 сен. 13:05

Соединенные Штаты Америки переведут $3,5 млрд из замороженных активов афганского центробанка в швейцарский трастовый фонд, эти средства пойдут на стабилизацию экономики Афганистана, - сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на американское министерство финансов.

"Афганский фонд защитит, сохранит и поможет осуществлять целевые выплаты из этих $3,5 млрд для обеспечения большей стабильности афганской экономики", - говорится в заявлении Минфина, передает ТАСС.

Финансирование будет происходить в обход правительства Афганистана, - отметили в Минфине США.