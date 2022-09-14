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СМИ: Минфин США выделит $3,5 млрд для стабилизации экономики Афганистана

СМИ: Минфин США выделит $3,5 млрд для стабилизации экономики Афганистана

Соединенные Штаты Америки переведут $3,5 млрд из замороженных активов афганского центробанка в швейцарский трастовый фонд, эти средства пойдут на стабилизацию экономики Афганистана, - сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на американское министерство финансов.

"Афганский фонд защитит, сохранит и поможет осуществлять целевые выплаты из этих $3,5 млрд для обеспечения большей стабильности афганской экономики", - говорится в заявлении Минфина, передает ТАСС.

Финансирование будет происходить в обход правительства Афганистана, - отметили в Минфине США. 

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