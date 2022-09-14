Переболевший ковидом глава Кабардино-Балкарии вернулся к работе

14 сен. 13:04

Выздоровевший после ковида глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков приступил к работе в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что 6 сентября Казбек Коков сдал положительный тест на коронавирус. Глава региона перешел на удаленный режим работы.

"Приступил к работе в обычном формате. С утра провел ряд встреч, главной из которых стала встреча с Героями Советского Союза и России, о которой позже расскажу более подробно. Они прибыли в Кабардино-Балкарию для участия в проекте "Стена Героев" и патриотической акции "Равнение на Героев Отечества", общаются с молодежью республики", - говорится в сообщении Кокова, опубликованном в Telegram-канале.

Глава республики также отметил, что в среду проведет совещание по текущим вопросам с членами правительства КБР.