В Госдуме в октябре обсудят тему карты болельщика

14 сен. 12:44

В октябре в Госдуме состоится круглый стол по теме карты болельщика. Об этом сообщил 14 сентября председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Круглый стол по данной теме пройдет в октябре. Будут приглашены все стороны, лиги, а также ответственные ведомства", - цитирует его ТАСС.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия - зрители, гости, персонал, представители СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных игроков.

Напомним, в конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика. В документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". С июля карта необходима для прохода на матчи чемпионата России в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах, принимающих матчи национального первенства.