В Астрахани подняли проблемы аналитической журналистики

14 сен. 12:51

В Астрахани завершил работу медиаконвент "Аналитическая журналистика сегодня", который проходил на полях VII Каспийского медиафорума. Международный образовательный форум с 8 по 11 сентября. Получить новые знания и обменяться опытом сюда приехали около 70 молодых журналистов Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и России. Организатором проекта выступил политологический центр "Север - Юг" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС).

Руководитель политологического центра "Север — Юг" Анжелика Трапезникова выразила признательность руководству Астраханской области и ведущим вузам Астрахани за помощь в реализации образовательной программы медиаконвента: "Уверена, консолидация интеллектуального и творческого потенциала созидательной энергии молодежи для решения актуальных для наших стран задач обеспечит стабильное и устойчивое развитие Каспийского региона, послужит укреплению дружбы и добрососедства". С этим мнением согласились участники форума, прибывшие из Баку, Москвы, Нур-Султана, Алматы, Атырау, Ташкента и Астрахани.

Студенты и молодые журналисты стран Прикаспия приняли участие в тренингах и мастер-классах на темы "Производство аналитического материала", "Как писать доступно для онлайн-изданий", "Как делать специальный репортаж", в деловой игре-тренажере "Редакция 24⁄7" и др. Отдельная сессия была посвящена развитию кинематографа в Прикаспийских странах и сращиванию медиа и кино посредством цифровых платформ.

Сквозной темой встречи стали проблемы современной аналитической журналистики. Эта область медиа максимально востребована в современных условиях геополитической нестабильности и динамично развивающихся общественных процессов. С учетом "наступления" новых медиа, кардинального изменения способов подачи журналистских материалов растет спрос на публикации в СМИ, где читатель может найти объяснение происходящему, понять логику процессов, а не только констатацию свершившегося факта.

Участникам форума удалось пообщаться с такими именитыми журналистами – такими как заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, спецкор телеканала "Россия-24" Александр Лукьянов, секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова, российский кино- и телепродюсер, актер, генеральный директор киностудии TeamFilms, Теймур Джафаров, создатель курсов "Текст.Ты", лауреат высшей телевизионной премии "Тефи-регион" Светлана Лобанова, секретарь Союза кинематографистов России, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино, Дмитрий Якунин, пресс-секретарь Фонда поддержки регионального кинематографа, главный редактор портала MovieStart, Алевтина Колдунова, руководитель проектов Центра Каспийской интеграции Гюльнара Мамедзаде, основатель проекта Political.kz., президент Общественного фонда AIN Citadel Ассоль Мирманова (Республика Казахстан).

Говоря о трендах, спикеры подчеркнули, что соцсети дают больше возможностей – для выхода за рамки своего региона, выбора форматов работы. Современное СМИ должно присутствовать на разных площадках и каждую использовать по-своему. Журналисту же нужно создавать собственный бренд в социальных сетях, чтобы продвигать свои публикации. Конечно, возникают трудности – где взять время на создание контента и как не наломать дров в интернете.

"Люди воспринимают страницу в соцсетях как личный дневник, хотя это медиа имени тебя, и надо понимать, что это медиа должно складывать о тебе нормальное мнение, – думает Юлия Загитова. – Аккаунты в соцсетях – мощный инструмент, способ рассказать о себе большой аудитории".

"Меняться нужно и газетчикам, - уверен заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. - Глупо говорить, что газеты не нужны, так же глупо думать, что они не должны использовать все современные способы подачи информации. Писать журналистские тексты следует без сложноподчиненных предложений, и главное – честно отвечать себе на вопрос: что я хочу сказать своим текстом, для чего я пишу?"

Для молодых кинематографистов прошла тематическая сессия "Кооперация молодых кинематографистов Каспийского региона в реалиях цифровой медиасреды", посвященная сращиванию медиа и кино посредством цифровых платформ.

Участники проекта стало получили официальные сертификаты о прохождении обучения. Как говорят организаторы, они собрались, чтобы не только научиться чему-то новому, но, в первую очередь, обменяться опытом, контактами для эффективного обмена информацией, чтобы наше информационное поле стало общим, наполненным событиями, которые вызывают интерес у всех жителей Прикаспия, что усилит интеграционные процессы в Каспийском регионе.