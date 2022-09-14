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Армия Армении продолжает обстреливать позиции Азербайджана

Армия Армении продолжает обстреливать позиции Азербайджана

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстрел позиций армии Азербайджана, которые расположены в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов. Обстрел ведется из пушек Д-30 и Д-20 и 82-миллиметровых минометов, информирует Минобороны Азербайджана.

"Азербайджанские подразделения принимают ответные меры, уничтожая огневые точки противоположной стороны. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

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