Армия Армении продолжает обстреливать позиции Азербайджана

14 сен. 12:49

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстрел позиций армии Азербайджана, которые расположены в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов. Обстрел ведется из пушек Д-30 и Д-20 и 82-миллиметровых минометов, информирует Минобороны Азербайджана.

"Азербайджанские подразделения принимают ответные меры, уничтожая огневые точки противоположной стороны. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.