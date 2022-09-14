Завтра на Крым обрушится штормовой ветер

14 сен. 12:49

Завтра жителей и гостей Крыма ждет значительное ухудшение погоды - синоптики прогнозируют сильный ветер скоростью до 22 м/с, - сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 сентября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с", - предупредили спасатели, передает "Интерфакс".

Спасатели призвали жителей и гостей полуострова проявлять осторожность при передвижении по городу, обращая особое внимание на ветхие строения, рекламные щиты и ЛЭП.