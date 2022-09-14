Redwings запускает дополнительный рейс из Махачкалы в Бухару 

14 сен. 12:25

Начиная со 2 октября российская авиакомпания Redwings запускает дополнительные рейсы между Махачкалой и Бухарой в Узбекистане.

"Со 2 октября 2022 года рейсы из Махачкалы в Бухару и обратно будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Redwings", - сообщили журналистам в пресс-службе махачкалинской воздушной гавани.

Уточняется, что вылет из столицы Дагестана запланирован на 08:50 по московскому времени, обратный рейс будет выполняться в 06:10 по местному времени. Продолжительность полета составит до 2 часов 45 минут.