Брянская мебель будет продаваться в Азербайджане

14 сен. 12:25

Брянская компания-производитель мебели в скором времени начнет поставлять свою продукцию в Азербайджан – контракт об этом был заключен по итогам прошедших в августе-сентябре бизнес-миссий. Расчеты будут производиться в рублях, - рассказал директор Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.

"В конце августа - начале сентября мы провели масштабные бизнес-миссии для бизнесменов из Азербайджана и Узбекистана, по четыре компании посетили несколько десятков предприятий по всей Брянской области. Как итог, в ряде случаев стороны подтвердили заинтересованность в сотрудничестве. Мы ожидаем, что будет заключено до четырех экспортных контрактов, первый из них подписала брянская компания "Мебельград", которая поставит азербайджанской компании Viona партию мебели", - сказал Ерохин, передает ТАСС.

Сумма первой сделки составила 10 млн рублей. Ранее контракты региональных предпринимателей на пространстве СНГ были чаще долларовыми, - отметил Ерохин.