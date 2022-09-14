Минобороны Азербайджана: ВС Армении продолжают артобстрел приграничных территорий

14 сен. 12:12

"Позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик, Йеллиджа и Юхары Айрым Кельбаджарского района, обстреливаются с позиций Вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, с применением пушек D-30 и D-20", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Несмотря на призывы международной общественности и достигнутое соглашение о прекращении огня, Вооруженные силы Армении продолжают атаки и провокации на приграничных территориях с использованием артиллерии и других тяжелых огневых средств, - отмечает азербайджанское оборонное ведомство.

"Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении. Армянская сторона должна воздержаться от провокационных действий и соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия осуществляет локальные ответные меры только против легитимных военных целей, - напомнили в оборонном ведомстве страны.