Военные Кыргызстана и Таджикистана устроили перестрелку на границе

14 сен. 11:58

В среду, 14 сентября, на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла очередная перестрелка между военными двух стран. Об этом сообщили в погранслужбе госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

В пресс-службе отметили, что пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Киргизские пограничники открыли ответный огонь. В настоящее время перестрелка продолжается, передает РИА Новости.

Утром в погранслужбе Кыргызстана сообщили, что пограничники Таджикистана устроили перестрелку после того, как заняли боевые позиции на неописанном участке границы. В свою очередь, в Таджикистане обвинили Кыргызстан в необоснованном обстреле заставы.