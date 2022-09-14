Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с официальным визитом

14 сен. 11:56

В аэропорту Нур-Султана приземлился самолет председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

В Нур-Султане китайский лидер проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят перспективы укрепления всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.

Поездка в Казахстан станет первым для Си Цзиньпина зарубежным визитом с момента начала пандемии COVID-19. Затем председателя КНР посетит Узбекистан, где примет участие в саммите ШОС.