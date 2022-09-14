Ушел из жизни главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин

14 сен. 11:47

На 69-м году ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, - написала на своем сайте газета.

"В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин", - говорится в сообщении.

Сунгоркин умер в Приморье во время экспедиции. "Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - сообщили в газете.

Как сообщил ранее источник в окружении медиаменеджера, "причиной смерти стал инсульт".

Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. В 1976 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, после чего в 1976-1981 годах работал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" на строительстве Байкало-Амурской магистрали, затем был собственным корреспондентом газеты "Советская Россия" в Приморском крае и Сахалинской области.

В 1985 году Владимир Сунгоркин вернулся в "Комсомольскую правду", заняв должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи. Затем он был избран членом редколлегии и заместителем главного редактора.

В 1997 году был избран главным редактором газеты "Комсомольская правда" - председателем совета директоров ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда". С 2002 года Сунгоркин был генеральным директором, а также главным редактором акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда".

Владимир Сунгоркин - заслуженный журналист РФ (2018), он награжден орденами "Знак Почета" (1985) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Ленинского комсомола (1986), отмечен почетной грамотой президента РФ (2019). Обладатель премии "Медиаменеджер России", лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в категории "Легенда российской журналистики".