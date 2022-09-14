МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть

14 сен. 11:30

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщается о незначительном снижении оценки роста спроса на нефть в мире в 2022 году. Так, спрос ожидается на уровне 99,7 млн баррелей в сутки. В 2023 году ожидает роста до 101,8 миллиона баррелей.

"В 2022 году мировой спрос на нефть вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки, достигнув 99,7 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году вырастет еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки и превысит допандемический уровень, достигнув 101,8 миллиона баррелей в сутки. ...Мы пересмотрели наш прогноз роста на 2022 год в сторону снижения на незначительные 110 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым отчетом", - сообщается в сентябрьском докладе агентства.

Напомним, что в августовском прогнозе МЭА ожидало роста спроса в 2022 году на 2,1 млн баррелей в сутки.