Патриарх Кирилл проведет богослужение во Владикавказе 

14 сен. 11:20

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Владикавказ, где проведет богослужение в рамках празднования крещения Алании. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет праздничное богослужение в храме Владикавказа. Его сможет посетить любой желающий", - сказал в беседе с журналистами епископ Аланский и Владикавказский Герасим.

По его словам, в Северной Осетии в рамках празднования проведут фестиваль колокольного звона и дни Эрмитажа, в рамках которых широкой общественности будут представлены книги "Аланской библиотеки".

Кроме того, во Владикавказе также пройдут концерты и театральные постановки. Также планируются народные гуляния. Все праздничные мероприятия состоятся в конце сентября.