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В Москве приостановили выдачу прав в ГИБДД 

В Москве приостановили выдачу прав в ГИБДД 

В Москве из-за сбоя остановили выдачу прав в ГИБДД, информирует Telegram-канал Госавтоинспекции столицы. 
"Сегодня, в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что на данный момент система не работает, специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. При этом другие административные процедуры и услуги, которые осуществляет ГИБДД, будут выполняться и предоставляться в обычном режиме.

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