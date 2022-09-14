В Москве приостановили выдачу прав в ГИБДД 

14 сен. 11:19

В Москве из-за сбоя остановили выдачу прав в ГИБДД, информирует Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

"Сегодня, в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент система не работает, специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. При этом другие административные процедуры и услуги, которые осуществляет ГИБДД, будут выполняться и предоставляться в обычном режиме.