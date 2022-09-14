Россия – один из трех крупнейших экономических партнеров Азербайджана

14 сен. 11:16

Россия – один из крупнейших экономических партнеров Азербайджана, - заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

С января по июнь текущего года товарооборот между двумя странами составил $1,67 млрд, продемонстрировав– рост на 9,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы", - поведал Гончар, передает РИА Новости.

Также Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции, являясь крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции."Российские инвестиции в Азербайджан достигают $4,5 млрд, азербайджанские в Россию – $1,5 млрд", - добавил дипломат. Сейчас Россия и Азербайджан реализуют ряд совместных флагманских проектов, в частности, сервисного центра вертолетной техники АО "Вертолеты России", а "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть" участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.