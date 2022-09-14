Ильхам Алиев обсудил с Макроном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

14 сен. 10:43

Накануне состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

В ходе беседы Макрон выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, случившимся на границе Азербайджана и Армении в ночь с 12 на 13 сентября.

В свою очередь, Ильхам Алиев рассказал французскому коллеге, что ответственность за этот инцидент несет непосредственно военно-политическое руководство Армении, а Азербайджан принимает лишь ответные меры.

Кроме того, была отмечена важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжения мирной повестки дня.

Ильхам Алиев также положительно оценил тот факт, что вопрос напряженности на азербайджано-армянской границе будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции. Он подчеркнул, что проведение подобных дискуссий на объективной основе очень важно.