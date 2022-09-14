Астраханские огнеборцы потушили природный пожар в заповеднике

14 сен. 10:52

В Астраханском биосферном заповеднике потушили горевший камыш, - сообщили в пресс-службе заповедника.

"Возгорания ликвидировали силами сотрудников заповедника - привлекались 17 человек и семь единиц техники. Выгорела территория на площади 294 га. Справиться с ЧП помогли противопожарные разрывы", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Накануне камыш горел отдельными очагами на территории 25-го квартала Обжоровского участка заповедника.

Напомним, Астраханский заповедник - старейший в стране, он основан в 1912 году для сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. Его общая площадь - почти 70 тыс га.