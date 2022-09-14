Россия и Таджикистан готовятся перейти на нацвалюты в расчетах

14 сен. 10:39

Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, - сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", - рассказал он, передает РИА Новости.

Стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляют возможные ограничения, - добавил министр.