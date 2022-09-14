Посол России прибудет в Баку и Ереван для работы над мирным договором

14 сен. 10:36

Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре посетит Баку и Ереван, где продолжит работу над текстом мирного договора.

"Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность", - сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что для придания этим усилиям системный и предметный характер, министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на посла по особым поручениям Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.