Россия и Узбекистан подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

14 сен. 10:23

По итогам переговоров на полях Самаркандского саммита Россия и Узбекистан подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между ними, - заявил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Будут достаточно содержательные и продолжительные переговоры с президентом Узбекистана, хозяином саммита Мирзиеевым. Там будет в ходе этих переговоров подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном", - рассказал Ушаков, передает РИА Новости.

Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года, в нем примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций.