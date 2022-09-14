В столичном регионе сегодня будет дождливо

14 сен. 9:52

Сегодня в столичном регионе будут идти затяжные дожди, а воздух прогреется лишь до 14-15 градусов, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сегодняшний день ожидается дождливым. Под влиянием фронтальных разделов и надвигающихся циклонов период сухой погоды на некоторое время закончился. Тем не менее, в столичном регионе будет относительно тепло, в пределах нормы. Температура ожидается максимальная в пределах 13-15 градусов в Москве, по области - от 10 до 15", - рассказала Котилевская, передает РИА Новости.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт ст, - добавила синоптик.