В Казахстане будет по-осеннему прохладно

14 сен. 9:42

Север Казахстана по-прежнему будет находиться под властью северо-западного холодного антициклона.

На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, а в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег.

Ночью 15 сентября на востоке будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Казгидромет, уточняя также, что ожидается усиление ветра.

15-16 сентября в ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до пяти градусов выше нуля.