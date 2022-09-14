В Армении продолжают требовать отставки Пашиняна

14 сен. 9:28

Акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возобновилась в Ереване. Полиция выставила оцепление у входа в здание.

По словам одного из организаторов протестов, бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Армении Эдгара Казаряна, он вместе с несколькими добровольцами провел ночь у входа в парламент.

"Мы с утра призвали наших граждан присоединиться к нам, чтобы под общественным давлением встретиться с депутатами и предложить им инициировать процесс импичмента Пашиняну", - приводит слова оппозиционера РИА Новости.