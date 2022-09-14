Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России

В России продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны, - сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Временно прекращены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Напомним, режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.