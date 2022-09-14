Посол Пакистана соболезнует народу Азербайджана

14 сен. 9:17

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с тем, что их храбрые солдаты стали шехидами. Наши сердца с семьями 50 шехидов, мы молим Всевышнего осыпать вечной милостью сынов этой земли", - заявил дипломат.

Напомним, накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате широкомасштабной провокации, совершенной ВС Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы в ночь с 12 на 13 сентября, погибли 50 военнослужащих ВС Азербайджана.