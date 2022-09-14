Армия Азербайджана взяла под контроль стратегически важную трассу

14 сен. 9:11

Вооруженные силы Азербайджана провели на высоте около 3 тыс метров семичасовую военную операцию, итогом которой стало освобождение 100 кв км территории на так называемом не делимитированном участке азербайджано-армянской границы.

Освобожденные территории имеют огромное стратегическое значение - сейчас азербайджанские военные находятся на расстоянии полета брошенного камня от Истису – знаменитого курорта Западного Азербайджана, а стратегическая трасса Иреван-Горус и высота, откуда постоянно организовывали атаки и стреляли по Истису, взята под прямой огневой контроль азербайджанских военных, - передает Caliber.Az.

Азербайджанская армия провела наступление в условиях сложного географического рельефа, есть потери, однако численность потерь противника в разы превосходит потери ВС Азербайджана. Азербайджанская армия в очередной раз показала отличную боевую подготовку и высокую дисциплинированность.