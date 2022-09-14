Боррель и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

14 сен. 5:25

Во вторник, 13 сентября, состоялся телефонный разговор верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщил в своих социальных сетях сам глава европейской дипломатии.

"Подробно поговорил о ситуации на азербайджано-армянской границе с министром иностранных дел Азербайджана (Джейхуном Байрамовым – прим. ред). Призвал к деэскалации и соблюдению режима прекращения огня", – написал он.

Боррель также заявил о срочной необходимости мирного диалога. "Спецппредставитель ЕС по Южному Кавказу направляется в Баку и Ереван, чтобы содействовать этим усилиям", – заключил глава европейской дипломатии.

Напомним, накануне стало известно, что специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар совершит поездки в Баку и Ереван.