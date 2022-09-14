Рейсы из Ямало-Ненецкого АО в Минводы продлили до Нового года

14 сен. 8:34

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут слетать в Кавминводы минимум до 31 декабря, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Минераловодского округа.

Рейсы Ноябрьск-Минводы будут совершаться по четвергам, из Нового Уренгоя самолеты будут летать по понедельникам, из Салехарда - по вторникам.

С просьбой о продлении традиционно летних рейсов жители автономного округа обратились к своему губернатору Дмитрию Артюхову.

"Минводы пользуются большим спросом у отдыхающих, будь это лето или же осень. У нас можно отдохнуть в любое время года. Всех северян ждем в гости", - пригласил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.