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Рейсы из Ямало-Ненецкого АО в Минводы продлили до Нового года

Рейсы из Ямало-Ненецкого АО в Минводы продлили до Нового года

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут слетать в Кавминводы минимум до 31 декабря, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Минераловодского округа.

Рейсы Ноябрьск-Минводы будут совершаться по четвергам, из Нового Уренгоя самолеты будут летать по понедельникам, из Салехарда - по вторникам.

С просьбой о продлении традиционно летних рейсов жители автономного округа обратились к своему губернатору Дмитрию Артюхову.

"Минводы пользуются большим спросом у отдыхающих, будь это лето или же осень. У нас можно отдохнуть в любое время года. Всех северян ждем в гости", - пригласил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

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