Игроки обанкротившихся российских футбольных клубов получили выплаты от ФИФА

14 сен. 7:28

Игроки российских футбольных клубов, потерявших профессиональный статус и обанкротившихся, получили от Международной федерации футбола (ФИФА) и FIFPro примерно 500 тыс евро. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

"Завершается первая волна выплат компенсаций от совместного фонда помощи футболистам ФИФА и FIFPro. Всего для примерно 50 наших ребят было выделено около 500 тыс евро. Это бывшие игроки таких команд как "Амкар", "Кубань", "Тосно", "Салют", "Авангард" и других", - цитирует его "РБ Спорт".

Зотов также отметил, что в настоящее время профсоюз футболистов готовит заявки для второй волны выплат.