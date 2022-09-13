Еврокомиссия предложит в среду меры для снижения цен в странах Евросоюза

13 сен. 23:36

В среду, 14 сентября, Еврокомиссия предложит ряд мер в энергетической сфере. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента.

Она подчеркнула, что ЕК выступает за снижение потребления электричества в пиковые часы, лимиты на доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от нефтяных, газовых и угольных компаний, которые также получают "огромные неожиданные прибыли" на фоне высоких цен.

"Это основные идеи, над которыми мы работаем… Мы продолжим оценивать, могут или нет другие меры снизить цены, гарантируя поставки", - цитирует Симсон РИА Новости.