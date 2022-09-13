РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Еврокомиссия предложит в среду меры для снижения цен в странах Евросоюза

Еврокомиссия предложит в среду меры для снижения цен в странах Евросоюза

В среду, 14 сентября, Еврокомиссия предложит ряд мер в энергетической сфере. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента.

Она подчеркнула, что ЕК выступает за снижение потребления электричества в пиковые часы, лимиты на доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от нефтяных, газовых и угольных компаний, которые также получают "огромные неожиданные прибыли" на фоне высоких цен.

"Это основные идеи, над которыми мы работаем… Мы продолжим оценивать, могут или нет другие меры снизить цены, гарантируя поставки", - цитирует Симсон РИА Новости.

 

515 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version