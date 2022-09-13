Жюри Бакинского фестиваля назвало лучшим грузинский мультик

13 сен. 22:57

Жюри V Международного фестиваля анимации ANIMAFILM, завершившегося в Баку, высоко оценила анимационный короткометражный фильм "Кухня Франце" грузинского режиссера-художника Анны Чубинидзе – он получил две награды: в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" и Премию зрителей.

Главный герой семиминутного мультфильма – инопланетный повар, который живет на своей маленькой планете один. По сюжету Франце в один прекрасный день находит новую планету, жители которой не умеют готовить еду, он берет на себя эту функцию и становится шеф-поваром, передает Sputnik Грузия.

Картина интересна еще и тем, что ее герои разговаривают между собой только посредством звуков музыки. Над музыкальным оформлением мультфильма работали грузинские композиторы Эрекле Гецадзе и Звиад Мгебришвили.

В этом году фестиваль проходил в Баку с 7 по 11 сентября. Его главной темой стало изменение климата. Все доходы от продажи билетов на фестиваль пойдут на посадку деревьев в Азербайджане.