Генсек ОДКБ может отправиться на границу Азербайджана и Армении

13 сен. 22:48

Генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю необходимо посетить зону конфликта между Азербайджаном и Арменией. С таким предложением выступил на сегодняшнем заседании совета коллективной безопасности ОДКБ выступил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Он подчеркнул, что сделать это нужно как можно скорее. "В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений", - заявил Вольфович.