Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

13 сен. 23:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе.

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил турецкого лидера и заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.

Глава турецкого государства отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, и подчеркнул солидарность двух стран. В ходе беседы стороны подчеркнули, что братские отношения и стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

В заключение главы государств обменялись мнениями о дальнейших контактах.