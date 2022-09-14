Наводнение может оставить пакистанцев без света

Армия Пакистана брошена на защиту электростанции, которая обслуживает миллионы жителей провинции Синд, которой угрожает наводнение. Как отмечает The Guardian власти Пакистана изо всех сил пытаются уберечь жизненно важную электростанцию, снабжающую электричеством миллионы людей.

Наводнения, вызванные рекордными муссонными дождями и таянием ледников на горном севере, затронули 33 млн человек и унесли жизни почти 1400 человек, смыв дома, дороги, железные дороги, домашний скот и посевы, нанеся ущерб, который оценивается в 30 млрд долларов.

Правительство Пакистана и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинили изменение климата в экстремальных погодных условиях, которые привели к наводнению, затопившему огромные территории страны с населением 220 млн человек.

Электростанция в районе Даду в южной провинции Синд, одном из наиболее пострадавших районов страны, обеспечивает электроэнергией шесть провинциальных округов. Сейчас военные укрепляют дамбу перед станцией.

"Все превентивные меры для спасения на случай наводнения уже приняты", - заявил а высокопоставленный чиновник округа Сайед Мурад Али Шах. По сообщениям государственного радио Пакистана, комментарий последовал после распоряжения премьер-министра Шехбаза Шарифа о гарантии предотвращения затопления электростанции 500 кВ.

По словам официальных лиц, в понедельник пыльная буря в соседнем городе Сехван вырвала с корнем сотни палаток по обочинам дорог, установленных людьми, оставшимися без крова в результате наводнения, в то время как новый период дождей ожидается в середине месяца.

"Если пойдут дожди, куда мы пойдем - мы сидим под открытым небом, мы не знаем, что есть, что готовить, - говорит Мухаммед Хасан, пострадавший от бури. - Сильным ветром вырвало с корнем все палатки, мы не знаем, куда идти. Мы в отчаянии".

Метеорологическое управление Пакистана заявило, что в ближайшие несколько дней в этом районе вновь ожидаются дожди, что создаст новую угрозу для перемещенных лиц, живущих в палатках или на открытом воздухе вдоль дорог, находящихся на возвышенности.

Учреждения ООН начали работу по оценке потребностей в рамках восстановления страны Южной Азии после того, как в июле и августе выпало 391 мм осадков, что почти на 190% больше, чем в среднем за 30 лет.