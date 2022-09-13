В ООН предсказывают нехватку продовольствия в мире в 2023 году

13 сен. 21:58

В 2023 году мир может столкнуться с нехваткой продовольствия. Об этом заявила региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

Она подчеркнула, что в текущем году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию. "Но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты", - цитирует Флейшер ТАСС.

Она акцентировала внимание на том, что это связано с ситуацией вокруг Украины, снижением экспорта российских удобрений и ростом цен на этот вид продукции, а также с экстремальными погодными условиями.