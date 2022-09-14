Турция запускает молодежный проект по защите культурного наследия

Вчера Министерство культуры и туризма Турции запустило проект, направленный на вовлечение детей в процесс сохранения культурного наследия страны и передачи его будущим поколениям.

Как отмечает турецкая "Сабах", министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой запустил "Проект защитников культурного наследия" в Анталии на экспериментальной основе. На встрече с учащимися начальной школы Banu-Ufuk Cömertoğlu в районе Аксу в Анталии министр рассказал о важности культурного наследия, посмотрел презентации команды экспертов, а также вручил удостоверения и значки учащимся, прошедшим обучение по охране культурного наследия под руководством губернатора Эрсина Языджи.

Эрсой отметил, что защита культурной сокровищницы Турции возможна благодаря образованию, которое дают ученикам с раннего возраста. "Поскольку проект представлен в форме игры, мы гарантируем, что информация будет запоминающейся. Мы выдаем удостоверение и значок нашим студентам, участвующим в программе. Мы также предоставляем соответствующие тетради и книги", - сказал глава Минкульта.

Подчеркнув, что информация представлена с помощью видео и анимации, Эрсой заметил, что команда экспертов создала программу обучения с повествованием от имени анимационных персонажей Дефне и Чинара. Если экспериментальная программа окажется эффективной, планируется расширить проект по всей стране. "Наша цель – вместе с Министерством национального образования распространить проект по всей Турции. Важно защищать наши культурные ценности с момента их обнаружения, обеспечивать, если это возможно, выставки сохранившихся экспонатов, а также сохранять их для будущих поколений".

Эрсой также заявил, что обучающиеся в рамках этой программы будут посещать музеи и знакомиться с культурными ценностями. В Турции хотят увеличить число профессионалов, защищающих культурное наследие.