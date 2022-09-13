В Баку проходит церемония прощения с погибшими защитниками Азербайджана

13 сен. 22:06

Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации армянской стороны.

В ночь на вторник ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.