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В Баку проходит церемония прощения с погибшими защитниками Азербайджана

В Баку проходит церемония прощения с погибшими защитниками Азербайджана

Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации армянской стороны.

В ночь на вторник ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.

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