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Минск прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном

Минск прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном

Официальный Минск считает безальтернативным мирное урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.  Беларусь всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

"Принципиальная позиция, озвученная сегодня: наша страна всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами. Нынешняя же ситуация требует досконального изучения", - цитирует Вольфовича БелТА.

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