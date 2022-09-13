Минск прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном

13 сен. 22:25

Официальный Минск считает безальтернативным мирное урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. Беларусь всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

"Принципиальная позиция, озвученная сегодня: наша страна всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами. Нынешняя же ситуация требует досконального изучения", - цитирует Вольфовича БелТА.