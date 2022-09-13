В США рассказали, как отнеслись бы к участию России в урегулировании между Азербайджаном и Арменией

13 сен. 21:54

Власти США посчитали бы позитивным шагом участие России в нормализации ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в штате Индиана.

"Если Россия действительно может использовать свое влияние во благо <...> для нормализации обстановки и прекращения насилия и для того, чтобы призвать к добросовестному взаимодействию с целью установления мира, это было бы позитивно", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.