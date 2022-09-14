Обновленная парковка открылась в аэропорту Ташкента

14 сен. 3:25

В международном аэропорту "Ташкент" начала работать обновленная парковка.

После реконструкции в авиагавани открыты три автомобильные стоянки, мест для автомобилей перед залом вылета стало вдвое больше - с 214 до 333. Изменилась конфигурация линии заезда для автобусов и такси.

Парковка перед залом прилета также преобразовалась - создана новая автостоянка на 175 мест и реконструирована существующая на 122 места.

Теперь площадь при аэровокзале способна вместить на 187% автомобилей больше - с 336 до 630.

Также появилась стоянка для туристических автобусов и микроавтобусов, осуществляющих трансферы в/из отеля. Она оборудована навесами и располагается между залами вылета и прилета.

Первые 10 минут на любой парковке - бесплатны. Час обойдется в 5-10 тыс сумов в зависимости от дальности парковки.