В Грузии впервые пройдет Международный конкурс вина

14 сен. 0:05

Столица Грузии 13 октября впервые примет Международный конкурс вин и спиртных напитков (IWSC), который задает наивысший стандарт качества и декларирует своей основной целью поддержку и продвижение лучших вин планеты и мастерства виноделов, - сообщает сайт организатора.

После успешного проведения конкурсов в Южной Африке и Конельяно-Вальдоббьядене в начале этого лета IWSC теперь приглашает принять участие в мероприятии производителей из Грузии.

"Наличие вина, удостоенного медали, является стимулом для любой грузинской винодельни, стремящейся развивать свои продажи в Великобритании и во всем мире", - заявила британский винный мастер Сара Эбботт, которая возглавит жюри конкурса в Грузии, передает Sputnik Грузия.

"Участие страны в международно признанном конкурсе в стране – беспрецедентная возможность для грузинских производителей. Кроме того, это прекрасная возможность перенять опыт выдающихся британских специалистов виноделия", - подчеркнула Эбботт.

Образцы вина, представленные на конкурсе, будет оценивать международное и местное жюри, а результаты конкурса будут объявлены 15 октября в ходе Фестиваля вина в Гурджаани (регион Кахети), который является партнером конкурса.