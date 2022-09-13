Казахстанская дочка "Сбера" станет "Берке банком"

13 сен. 20:59

"Сбербанк Казахстан", казахстанский дочерний банк "Сбера", проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке" (с казахского - "изобилие, достаток"). Об этом заявил председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.



"Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово - все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", - цитирует Шарлапаева "АиФ-Казахстан".



Напомним, 2 сентября 2022 года Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка "Сбера" в Казахстане (ДБ "АО "Сбербанк") на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения, отметили в пресс-службе АО "НУХ "Байтерек".