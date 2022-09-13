В Дагестане обновят линии электропередач

13 сен. 21:25

Энергетики планируют заменить более 7 тыс деревянных и железобетонных опор и около 500 км ветхих проводов в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в Дагестане, сообщил директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Максим Долголев.

По его словам, планируется, что работы будут завершены до конца октября.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго региона, в начале сентября в Дагестане из-за непогоды около 60 тыс человек остались без электроснабжения. Аварийные отключения произошли на линиях электропередачи из-за ливневых дождей.