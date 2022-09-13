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Папа Римский Франциск высказался за всеобщий политический диалог

Папа Римский Франциск высказался за всеобщий политический диалог

Папа Римский Франциск считает, что для достижения мира необходим всеобщий политический диалог. Об этом он заявил после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

"Нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях", - цитирует понтифика AsiaNews.

Помимо этого, он призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и стремиться к пониманию, терпению и диалогу.

Напомним, папа римский приехал в Нур-Султан 13 сентября. Цель поездки - участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

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