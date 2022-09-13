Папа Римский Франциск высказался за всеобщий политический диалог

13 сен. 20:52

Папа Римский Франциск считает, что для достижения мира необходим всеобщий политический диалог. Об этом он заявил после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

"Нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях", - цитирует понтифика AsiaNews.

Помимо этого, он призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и стремиться к пониманию, терпению и диалогу.

Напомним, папа римский приехал в Нур-Султан 13 сентября. Цель поездки - участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.