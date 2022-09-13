В Чечне обеспечили жильем более 220 семей

13 сен. 21:15

Более 220 семей в Чечне получили новое жилье в 2022 году, сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания на тему оказания помощи социально уязвимым категориям жителей и эпидемиологической остановки в Чечне.

"Поговорили и о деятельности Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За 18 лет РОФ провел колоссальную работу. Десятки тысяч людей получили новые домовладения и улучшили свои жилищные условия за счет фонда. Только за этот год жилье получила 221 семья", - сообщил региональный лидер в Telegram-канале.

Кадыров обратил внимание на то, что с февраля фондом также выделено около 17 тысяч тонн продовольствия, около 100 млн рублей направлено на оснащение медучреждений медикаментами и оборудованием, а также на регулярную помощь семьям участников СВО из Чечни.