13 сен. 21:00

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования азербайджанскому народу, пожелала скорейшего исцеления раненым, сил и терпения их семьям.

"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю скорейшего исцеления раненым. Сил и терпения их семьям", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Мехрибан Алиевой.

В ночь на вторник ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.