Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 военнослужащих в результате провокации Армении

13 сен. 20:29

В результате широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы в ночь с 12 на 13 сентября, погибли 50 военнослужащих ВС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате ситуации на границе погибли 42 военнослужащих азербайджанской армии и 8 сотрудников Государственной пограничной службы.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, да ниспошлет Всевышний исцеления раненым. Мы поквитались за кровь наших шехидов", - сказано в заявлении.

В Минобороны добавили, что список погибших будет опубликован чуть позже.