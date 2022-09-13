МИД: ответные шаги Азербайджана были направлены на легитимные военные цели

13 сен. 20:07

Ответные шаги Азербайджана носили ограниченный характер и были нацелены на легитимные военные цели, а не на гражданское население, сообщает Управление пресс-службы МИД Азербайджана.

Уточняется, что данный вопрос обсуждался в рамках брифинга для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

МИД Азербайджан подчеркивает, что акт агрессии, совершенный армянской стороной на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни.