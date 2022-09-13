Путин проведет переговоры с лидерами Азербайджана и Ирана

13 сен. 19:58

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретится с президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он также сообщил, что глава государства проведет переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы проведем переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Затем будет президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев", - цитирует Ушакова РИА Новости.

Напомним, саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.